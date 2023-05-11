اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 07:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى يعزى فى استشهاد نقيب جيش خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية

الخميس، 11 مايو 2023 07:04 م
الرئيس الجزائرى يعزى فى استشهاد نقيب جيش خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، تعازيه لعائلة النقيب تناح محمد الذى استشهد فى اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحى ولاية تيسيمسيلت بغربى الجزائر.


كما أعرب رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق أول السعيد شنقريحة، عن تعازيه لعائلة الشهيد النقيب متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.


وكان الجيش الجزائرى قد أعلن اليوم عن استشهاد ضابط برتية نقيب، والقبض على 4 إرهابيين، ومصادرة أسلحة خلال عملية بحث وتمشيط جرت أمس /الأربعاء/ فى إحدى المناطق بغربى البلاد.

 


الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون

الجزائر

تيسيمسيلت

السعيد شنقريحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة