اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة ربع مليون جنيه فى شمال سيناء

الخميس، 11 مايو 2023 10:36 ص
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة ربع مليون جنيه فى شمال سيناء تدخين المخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى العريش) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – عدد1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
 
تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (250 ألف جنيه تقريباً).
 
 
 
 
 

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الداخلية

العريش

الكبتاجون

قطاع الأمن العام



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