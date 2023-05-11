اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 10:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط المتهم فى واقعة طعن آخر بخنجر فى مشاجرة بالدقهلية

الخميس، 11 مايو 2023 09:49 ص
الداخلية تضبط المتهم فى واقعة طعن آخر بخنجر فى مشاجرة بالدقهلية مشاجرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نجحت الداخلية في ضبط المتهم بطعن آخر بخنجر في الدقهلية ، حيث نُشر على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو تضمن وقوع مُشاجرة بين بعض الأشخاص وإستخدام أحدهم سلاح أبيض بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
 
 
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منية النصر من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "القائم بالنشر" ، مقيم بدائرة المركز) مصاباً بجرح نافذ بالجسم (إدعاء تعدى من أخرين).. وبسؤاله إتهم (أحد الأشخاص ، مقيم بذات المركز) بالتعدى عليه بالضرب بألة حادة "خنجر" وأحدث ما به من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال .
 
 
تم ضبط المتهم المذكور فى حينه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

الداخلية

مشاجرة

حوادث

الاجهزة الامنية

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة