الداخلية تضبط المتهم فى واقعة طعن آخر بخنجر فى مشاجرة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نجحت الداخلية في ضبط المتهم بطعن آخر بخنجر في الدقهلية ، حيث نُشر على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو تضمن وقوع مُشاجرة بين بعض الأشخاص وإستخدام أحدهم سلاح أبيض بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منية النصر من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "القائم بالنشر" ، مقيم بدائرة المركز) مصاباً بجرح نافذ بالجسم (إدعاء تعدى من أخرين).. وبسؤاله إتهم (أحد الأشخاص ، مقيم بذات المركز) بالتعدى عليه بالضرب بألة حادة "خنجر" وأحدث ما به من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال .

تم ضبط المتهم المذكور فى حينه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.