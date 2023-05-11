وبحسب بيان الحكومة الصادر، اليوم، قدم وزير النقل الجزائري، خلال الاجتماع، مشروع قرار معدل يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القاضية بالمعالجة النهائية للملفات المودعة لفتح شركات النقل الجوي الخاصة التي تستجيب للمعايير الدولية.

وأضاف البيان أن هذا المسعى يهدف إلى تسهيل حصول المستثمرين على الامتياز في مجال النقل الجوي بهدف جعل الجزائر قطبا محوريا وبوابة عبور نحو البلدان الإفريقية والآسيوية.