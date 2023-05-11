الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف تراخيص البناء بمسار محطة بشتيل - المونوريل

كتبت – مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 104 الصادر بتاريخ 11 مايو 2023، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إعلان المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط المونوريل غرب القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط وفقا للحدود والإحداثيات للنطاق المباشر للمشروع، ووقف تراخيص البناء وكذا صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة.

ونص القرار رقم 545 لسنة 2023 على أنه وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن استصدار قرار بإعلان المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط المونوريل غرب القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط وفقا للحدود والإحداثيات للنطاق المباشر للمشروع؛ قرر:

مادة 1: إعلان المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط المونوريل غرب القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط وفقا للحدود والإحداثيات للنطاق المباشر للمشروع الموضح على الخريطة المرفقة والواردة وفق كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني رقم 850 المؤرخ في 1/3/2023 وفقا لقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (18/26/01/28).

مادة 2: وقف تراخيص البناء وكذا صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة الواردة بالمادة الأولى.

مادة 3: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.