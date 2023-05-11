التموين: ندرس طرح سلع جديدة فى البورصة السلعية بينها الذهب

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع بدء دراسة طرح سلع ومنتجات على البورصة المصرية للسلع بعد نجاح تداول سلع القمح والذرة الصفراء.

ومن ضمن المنتجات التى يتم دراسة طرحها خلال الفترة المقبلة الذهب والقطن وأعلاف المواشى والردة، حيث عقد أكثر من 25 لقاء مع تجار الذهب والمصنعين.

ولفت "عشماوى" إلى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر سيساهم في زيادة حجم المعروض، ما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية .