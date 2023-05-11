الإفراج عن "محتال الكونجرس الأكبر" بكفالة قدرها 500 ألف دولار

وكالات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك أفرجت عن عضو الكونغرس، جورج سانتوس، المتهم بالاحتيال، بكفالة قدرها 500 ألف دولار.

وبموجب شروط الإفراج، يمكن لعضو الكونغرس التحرك بحرية في نيويورك وواشنطن، لكنه سيحتاج إلى إخطار السلطات في حال أراد السفر إلى مناطق أخرى من البلاد.

وتم احتجاز سانتوس في وقت سابق من الأربعاء قبل محاكمته. وخلال جلسة الاستماع، وجهت إلى عضو الكونغرس تهمة الاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، وتقديم معلومات كاذبة إلى الكونغرس الأمريكي.

وزعم سانتوس بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه. ومن المقرر عقد جلسة المحكمة التالية في قضية عضو الكونغرس في 30 يونيو.

وقبل فترة، وصفت الصحف الأمريكية، سانتوس بـ "المحتال الأكبر"، وقالت إنه كذب في كل شيء تقريبا، بداية من اسمه إلى تعليمه وحتى وفاة والدته.