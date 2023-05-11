اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 06:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الإفراج عن "محتال الكونجرس الأكبر" بكفالة قدرها 500 ألف دولار

الخميس، 11 مايو 2023 06:00 ص
الإفراج عن "محتال الكونجرس الأكبر" بكفالة قدرها 500 ألف دولار عضو الكونغرس الأمريكى جورج سانتوس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك أفرجت عن عضو الكونغرس، جورج سانتوس، المتهم بالاحتيال، بكفالة قدرها 500 ألف دولار.

وبموجب شروط الإفراج، يمكن لعضو الكونغرس التحرك بحرية في نيويورك وواشنطن، لكنه سيحتاج إلى إخطار السلطات في حال أراد السفر إلى مناطق أخرى من البلاد.

وتم احتجاز سانتوس في وقت سابق من الأربعاء قبل محاكمته. وخلال جلسة الاستماع، وجهت إلى عضو الكونغرس تهمة الاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، وتقديم معلومات كاذبة إلى الكونغرس الأمريكي.

وزعم سانتوس بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه. ومن المقرر عقد جلسة المحكمة التالية في قضية عضو الكونغرس في 30 يونيو.

وقبل فترة، وصفت الصحف الأمريكية، سانتوس بـ "المحتال الأكبر"، وقالت إنه كذب في كل شيء تقريبا، بداية من اسمه إلى تعليمه وحتى وفاة والدته.


جورج سانتوس

امريكا

الكونجرس الامريكى

الكونجرس

نيويورك



الموضوعات المتعلقة

الكونجرس: عائلة بايدن تلقت 10 ملايين دولار من مصادر أجنبية

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:08 م

اعتقال نائب بالكونجرس الأمريكى.. يواجه 13 تهمة بينها تزوير وغسيل أموال

الأربعاء، 10 مايو 2023 04:43 م

العدل الأمريكية تطالب بالمؤبد لزعيم "أوث كيبرز" فى قضية اقتحام الكونجرس

الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:59 ص

الخزانة الأمريكية للكونجرس: أمريكا قد تتخلف عن سداد الديون أول يونيو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:44 ص

زعيم "براود بويز" يحمل ترامب مسئولية "اقتحام الكونجرس" ويؤكد: كنت "كبش فداء"

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:17 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة