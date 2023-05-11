الإعدام شنقًا لعامل قتل زوجته بعدة طعنات فى أسيوط

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط اليوم الخميس بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لعامل لقيامه بنحر زوجته، بسبب مشاجرة وقعت بينهما

صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي الرئيس بالمحكمة، و أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد .

تعوج وقائع القضية رقم 6673 لسنة 2022 جنايات مركز صدفا إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة صدفا من " صلاح . م . ع " قال فيه أن شقيقه " سمير . م . ع " اتصل به وأبلغه أنه قام بقتل زوجته " رضا . ع . م " .

انتقل إلى موقع الحادث النقيب حسام فتحي معاون مباحث مركز شرطة صدفا، وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة ملقاة لسيدة تدعى " رضا . ع . م " زوجة المتهم وبها عدة طعنات ونحرها في رقبتها .

وأسفرت تحريات المباحث عن وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها، على إثرها قام المتهم بطعن المجني عليها عدة طعنات بسلاح ابيض سكين مطبخ وقام بعد ذلك بنحرها .

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة معللا ذلك لخلافات السرية فقام بالتعدي عليها بإحضار سكين من المطبخ، وطعنها عدة طعنات نافذة، ونحرها حتى أن فارقت الحياة وترك المنزل هاربًا، واستقل قطارًا إلى القاهرة، حتى أن تم ضبطه .