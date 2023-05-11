اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 02:34 م
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الأمم المتحدة تشدد على احترام الحق في التجمع السلمي بباكستان

الخميس، 11 مايو 2023 02:01 م
الأمم المتحدة تشدد على احترام الحق في التجمع السلمي بباكستان انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي في باكستان، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف.
 
ووفق فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحده أن امين عام الامم المتحده حث السلطات في باكستان على احترام الإجراءات القانونية وسيادة القانون، فيما يخص الإجراءات المتخذة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان.
 
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "إن الأمين العام أُحيط علما بالاحتجاجات المستمرة في باكستان التي اندلعت عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في إسلام أباد مؤخراً".
 
 

الأمم المتحده

جوتيريش

باكستان

العنف



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