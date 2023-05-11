الأغذية العالمى يوسع نطاق المساعدات فى السودان إلى 4.9 مليون شخص

كتبت : هند المغربي

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي اليومي إن برنامج الأغذية العالمي يخطط لتوسيع نطاق المساعدة الطارئة لنحو 4.9 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة في السودان، بالمناطق التي يسمح فيها الوضع الأمني بذلك.

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة يهدف برنامج الأغذية العالمي إلى الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل وعلاجه لنحو 600 ألف طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات ، مشيرا إلى توقعات بارتفاع انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية في السودان بسبب الصراع، حيث من المتوقع أن يتأثر أكثر من 19 مليون شخص.

ولفت تقرير الأغذية العالمي إلي أنه تقوم الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة- التي يديرها برنامج الأغذية العالمي- باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة الي بورتسودان لضمان تدفق المساعدات الأساسية ووصول العاملين في المجال الإنساني.