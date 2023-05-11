اختتام البرنامج التدريبى للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالبحيرة

تختتم اليوم الخميس فعاليات البرنامج التدريبى للمعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم بالبحيرة والذى تواصل على مدار ثلاثة أيام بشكل مجانى.

ويستهدف البرنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد و تنمية روح الانتماء الوطني ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية و تعزيز مهارات التواصل بالإضافة إلى إعداد المعلمين لاجتياز المقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة أن البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد على مستوى الجمهورية يشارك فيه المدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين كذلك الاستعانة بمعلمي التربية الرياضية الذين يتم ترشيحهم من قبل توجيه التربية الرياضية.

مضيفا أن البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد يضم محاضرات عن تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس وكذلك التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي يتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية الى جانب التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

يذكر أن الدكتور رضا حجازى قد وجه بتنفيذ برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين في المسابقة الجديدة وذلك لاستهداف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديدة.