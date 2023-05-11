اليوم السابع
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اتحاد السكك الحديدية بألمانيا يدعو إلى إضراب جديد الأسبوع المقبل

الخميس، 11 مايو 2023 01:44 م
اتحاد السكك الحديدية بألمانيا يدعو إلى إضراب جديد الأسبوع المقبل قطارات
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن اتحاد السكك الحديدية الألماني (إي في جي)، أن موظفي قطاع النقل بالسكك الحديدية في البلاد، سيقومون مرة أخرى بإضراب اعتبارا من مساء الأحد إلى مساء الثلاثاء المقبلين، من أجل الضغط على مفاوضات الأجور في سياق ارتفاع التضخم.
 
وقال الاتحاد - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس- إن هذا الإضراب يعد الثالث من نوعه لعمال السكك الحديدية في البلاد منذ نهاية شهر مارس الماضي.
 
ومن جانبهم، أكد مسئولون نقابيون أن حركة الإضراب ستبدأ مساء الأحد الساعة 10:00 مساءً ( حسب التوقيت المحلي للبلاد) وتنتهي مساء الثلاثاء آو صباح الأربعاء المقبلين، واستنكروا خلال مؤتمر صحفي، "عدم إحراز تقدم كبير" في المناقشات مع أرباب العمل حول زيادة الأجور.
 
يذكر أن الاتحاد الذي يتفاوض نيابة عن 230 ألف عامل في 50 شركة نقل تقريبا في البلاد أهمها شركة "دوتشه بان"، يسعى إلى زيادة الأجور بنسبة 12% أو 650 يورو إضافية على الأقل شهريا، وكانت شركة "دويتشه بان" المملوكة للدولة قد عرضت في وقت سابق 5% دفعات إضافية لمرة واحدة تصل إلى 2500 يورو.
 
 

اتحاد السكك الحديدية

اضراب عمال النقل

دوتشه بان

ارتفاع الاسعار

التضخم



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