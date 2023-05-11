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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين البدرشين

الخميس، 11 مايو 2023 01:53 م
إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين البدرشين اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق أمام وحدة اسعاف المرازيق في البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلة الطريق، والتحفظ على السائقين.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا  من الخدمات المعينة بالطريق في البدرشين بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث .
 
 
 
 

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