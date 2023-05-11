إصابة 4 أشخاص فى حادثين متفرقين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص، فى حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية، وانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالزيت والسمن بالطريق الصحراوي الغربي في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام توك توك ودراجة بخارية بسبب السرعة بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان أمام قرية البيهو بمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: ناصر محمود علي 55 عاما، ماجد فتحي ماجد 43 عاما، وليد رجب مصطفي 22 عاما، جميعهم عمال يقيمون بمركز أبوقرقاص، وتم نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه أرتجاج وكسور، وتم التحفظ علي الدراجة والتوك توك.

كما تلقي مأمور مركز شرطة سمالوط بلاغا بانقلاب السيارة 2548وس، ربع نقل، إثر اصطدامها بسيارة أخري "نقل" فرت هاربة، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مطلع محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة شعبان محمد فحي 41 عاما، مندوب مبيعات.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن السيارة الربع نقل كانت محملة بسلع غذائية عبارة عن سمن وزيت طعام، وتابعة لشركة خاصة، وتم الدفع بسيارة إدارة الحماية المدنية لإزالة الزيت والسمن المنسكب علي الطريق.

