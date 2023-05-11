إصابة 24 شخصا جراء انهيار جسر للمشاة فى فنلندا

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أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم /الخميس/، أن 24 شخصا أصيبوا معظمهم من أطفال المدارس إثر انهيار جسر مؤقت للمشاة فى مدينة "إسبو" الواقعة جنوبي البلاد.



وذكرت الشرطة الفنلندية - وفق ما أوردته قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الجسر المقام لعبور موقع بناء في منطقة "تابيولا" بالمدينة، انهار أثناء عبور مجموعة من أطفال المدارس، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن ضحايا، حيث أصيب 24 شخصا منهم عشرة إصابتهم خطيرة.



وأضافت الشرطة أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.