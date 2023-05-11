اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 03:23 م
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 11 مايو 2023 01:48 م
إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة بخارية أعلى الطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الأوسطى في مدينة 6 أكتوبر أسفر عن إصابة شخصين . 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب أثناء قيادته دراجة بخارية وبصحبته صديق له، تعرضو لحادث وتعرضت الدراجة للانقلاب، مما أدى إلى إصابتهم ، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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