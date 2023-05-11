إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة بخارية أعلى الطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الأوسطى في مدينة 6 أكتوبر أسفر عن إصابة شخصين .

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب أثناء قيادته دراجة بخارية وبصحبته صديق له، تعرضو لحادث وتعرضت الدراجة للانقلاب، مما أدى إلى إصابتهم ، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.