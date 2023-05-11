اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 04:38 م
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إزالة 645 حالة إشغال وتحرير 32 محضرا فى حملة مكبرة بأسوان

الخميس، 11 مايو 2023 03:34 م
إزالة 645 حالة إشغال وتحرير 32 محضرا فى حملة مكبرة بأسوان جانب من الحملة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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استكملت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان، تكثيف أعمال إزالة الإشغالات والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، مع تسهيل حركة المارة والمشاة داخل الشوارع والمناطق والأحياء السكنية والأسواق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
 
وفى هذا الإطار نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملات مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بنطاق أحياء غرب وشرق وجنوب شملت شوارع أبطال التحرير وسعد زغلول والسودانية والسوق السياحى القديم، بحانب السيل الجديد وكسر الحجر حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 645 حالة إشغال، بجانب تحرير 32 محضر إشغال.
 
وشارك فى فعاليات الحملة شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير ، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والمستلزمات المختلفة، وتمت مصادرة المضبوطات، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية، مع إهداء الخضراوات والفاكهة لدور الرعاية الإجتماعية.
 
 

 


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