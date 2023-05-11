إزالة 21 حالة تعد بمركز القصاصين الجديدة بالإسماعيلية ضمن الموجة 21

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات ، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الخميس، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الأوقاف علي مساحة 10454 متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.

كما تم إزالة 8 حالات أخرى تعدٍّ بالبناء على مساحة 249 متر مربع بولاية المحافظة عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

و في نفس السياق، تم ازالة3 حالات تعدٍّ بالبناء على مساحة 1 قيراط و20سهم بولاية الزراعة عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يذكر أن إجمالي الحالات التي تمت إزالتها بنطاق محافظة الإسماعيلية منذ بداية الموجة الـ21 قد بلغ 68 حالة إزالة تعدي بالبناء بمساحة 22478 متر مربع بينما تم إزالة 157 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة بلغت 49 فدانًا و12قيراطًا و7 أسهم.

يأتى ذلك تنفيذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.