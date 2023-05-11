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أوقاف الوادى الجديد: فتح باب التقديم لمسابقة الأسر القرآنية حتى نهاية الشهر

الخميس، 11 مايو 2023 06:00 ص
أوقاف الوادى الجديد: فتح باب التقديم لمسابقة الأسر القرآنية حتى نهاية الشهر وزارة الأوقاف - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ مسابقة الأسر القرآنية لتكريم حفظة القرآن بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وذلك خلال فى شهر أكتوبر المقبل.
 
ويتم فتح باب التقديم للاختبار من خلال المديرية والإدارات التابعة لها أو من خلال الوحدات المحلية على أن يبدأ التقدم من اليوم وحتى نهاية شهر مايو الجارى.
 
وقال الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن شروط التقدم تتمثل فى الفرع الأول، وهو مفتوح للجميع ويشترط فيه حفظ القرآن الكريم كاملاً، والتقدم للجنسين ذكورا وإناثا، ولا يشترط سن معين ولا مؤهل معين.. فالعبرة هى حفظ القرآن الكريم كاملاً أيا كان المتقدم من الأوقاف أو من الأزهر شيخاً كان أم لا.
 
وأضاف شاهين أن الفرع الثانى يتمثل فى الأسرة القرآنية، ويشترط فيها أن تشمل الأب أو الأم أو الأبناء أو الأخوة، وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة
وحفظ القرآن الكريم كاملاً للجميع، على أن تقوم لجنة من الأوقاف بالمرور على المراكز لاختبار حفظة كتاب الله وسوف يتم تحديد الأيام التى تقام فيها الاختبارات، يليها رصد الدرجات مؤكداً على أنه سيتم أيضاً تكريم أفضل قرية من حفظة كتاب الله وأفضل أسرة قرآنية وأفضل قرية وكذلك أفضل مركز من حيث عدد حفظة القرآن فيها وذلك من خلال يوم القرآن الكريم فى شهر أكتوبر المقبل تحت إشراف محافظ الوادى الجديد.

الوادى الجديد

أوقاف الوادى الجديد

مسابقة الأسر القرآنية بالوادى الجديد

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