أمن الجيزة يكشف غموض مقتل زوجين وإشعال النار بشقتهما في العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة غموض العثور على جثتين لزوجين مقتولين داخل شقة بالعمرانية، واشتعال النار بالشقة، حيث تبين أن ابن شقيقة الزوج وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع زوجين.

بمناظرة الجثتين تبين وجود طعنات بهما، وبتكثيف التحريات تبين أن إبن شقيقة الزوج وراء ارتكاب الجريمة، حيث حاول الحصول على مبلغ مالي من المجني عليه، ونتيجة لرفضه الاستجابة له، طعنه بسكين، ثم أنهى حياة زوجته، واستولى على مبلغ 4 آلاف جنيه، وأشعل النار بالشقة وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.