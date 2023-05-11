أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 11-5-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 11-5-2023.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إ دارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والنصر للأعمال المدنية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 656.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.94%، والعرب على 11.08%، واستحوذت المؤسسات على 28.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.26%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 118 مليون جنيه، 240.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 191.5 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، 556.5 ألف جنيه، 161.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 20744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 7198 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3795 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1274 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 23.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.25%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.852 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.67%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.128 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.56%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 3.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.51%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 9.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.85%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.034 دولار بنسبة تراجع بلغت 12.82%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 17.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.12%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 47.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.73%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.67%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 7.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.