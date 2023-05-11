"أزهر كفر الشيخ": فرض الانضباط بامتحانات النقل.. ودورات تدريبية للإداريين

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحانات نهاية العام للنقل الثانوي، بلجان معهد كفرالشيخ الثانوي بنين، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بلجان المعهد.

ووجه رئيس المنطقة خلال جولته بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشدداً على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أياً من أساليب الغش، مشيراً إلى أن امتحانات النقل الثانوي تعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيداً لها، لذا يجب أن تسير على أتم وجه، كما أشار بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، وللتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

وأشاد رئيس المنطقة بانتظام وهدوء سير العمل باللجان التي تفقدها، منوهاً على تدارك أياً من الملاحظات البسيطة التي قام بتوجيهها لأعضاء اللجان، ومطالباً والالتزام التام بتعليمات كراسة ضوابط الامتحانات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، مؤكداً أن المنطقة تُعد في حالة استنفار قصوى فالجميع يعمل على قدم وساق منذ انطلاق إمتحانات نهاية العام لصفوف النقل بجميع المراحل.

ونوه إلى أن رجال المتابعات الميدانية تجوب معظم لجان معاهد المنطقة يومياً من الصباح الباكر، وأنه أصدر توجيهاته لكافة قيادات المنطقة بعدم التواني ولو للحظة واحدة عن متابعة سير العمل بلجان امتحانات النقل الثانوي منذ انطلاقها، مطالباً إياهم بتدوين تقاريرهم التفصيلية وعرضها عليه يومياً.

فى سياق منفصل، شهدت المنطقة الأزهرية، عقد دورة تدريبية تربوية، لتنمية مهارات الإداريين بمعاهد المنطقة على مشتملات الحاسب الآلي، والتي تقام بإحدى قاعات إدارة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور 20 متدرباً، وتأتي ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على الحاسب الآلي، ويستفيد من هذه الدورة المقامة حالياً عدداً من الإداريين العاملين بمعاهد إدارات: كفرالشيخ، والحامول، وقلين، والرياض، ويحاضر بها مجموعة متميزة من معلمي الحاسب الآلي التابعين للمنطقة.

وأكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، تتضمن الدورة الشرح والتوضيح لكيفية التعامل على آليات الحاسب الآلي ومشتملاته، والتعريف بنظام الويندز، وشرح تبويب وتخطيط الصفحات، والتعرف على أسرار لوحة المفاتيح، وكذا تنفيذ وتصميم اختبارات على برنامج word، كما أنه في نهاية كل دورة يتم عقد اختبار للمتدربين لقياس مدى الاستفادة من الدورة، ويشرف على الدورات إدارة التدريب التربوي بالمنطقة بقيادة الدكتور السيد عبدالسميع، مدير الإدارة، وبمتابعة الدكتور هاني عيد، بإدارة التدريب التربوي بالمنطقة.