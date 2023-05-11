أخبار البورصة اليوم الخميس 11-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 11-5-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والنصر للأعمال المدنية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

كما أعلنت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركة رواد السياحة، خلال جلسة اليوم الخميس، على سعر الإقفال اللحظي.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 656.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.94%، والعرب على 11.08%، واستحوذت المؤسسات على 28.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.26%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 118 مليون جنيه، 240.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 191.5 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، 556.5 ألف جنيه، 161.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 20744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 7198 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3795 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1274 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين عدد 100 ألف سهم، 37.5 ألف سهم، 13.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي ومجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة 17 ألف سهم، 11.9 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، 62.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بيع المساهمين شركة الصناعات الكيماوية القابضة، والسيد صابر السيد حميد، بيع الأول عدد 10.7 مليون سهم، وبيع الثاني 1.27 مليون سهم بسعر 39.8 جنيه بقيمة إجمالية 426.3 مليون جنيه للأول، 50.5 مليون جنيه للثاني.

الإسماعيلية الجديدة

أعلنت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، إن محافظ الإسماعيلية وجه خطابًا إلى رئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية، بأنه لا مانع من نقل ملكية الأرض محل العقد المسجل برقم 683 لسنة 1990 شهر الإسماعيلية من الشركة القاسمة (الإسماعيلية/مصر للدواجن) إلى الشركة المنقسمة (الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية) وعدم التعرض لهما في ذلك، وستحاول الشركة فور الانتهاء من نقل الملكية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في مزاولة النشاط الزراعي وتعظيم الإيرادات.

فوري

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن الاستثمار في تطوير الخدمات المقدمة من خلال تطبيق ماي فوري بالإضافة إلى التوسع في منظومة البطاقات المصرية وحسابات العملاء وخدمات المرتبات (ماي فورد كارد) ومنظومة المدفوعات اللحظية وخدمات التجار ومنظومة الإثابة والحوافز على تطبيق ماي فور، والتوسع في خدمات التمويل والاستثمار وذلك بما يمثل 266 مليون جنيه في أصول ثابتة بواقع 207 ملايين جنيه أصول ثابتة ملموسة و59 مليون جنيه أصول غير ثابتة غير ملموسة، وتمويل أنشطة التمويل متناهي الصغر بالمجموعة بمبلغ 83 مليون جنيه، والاستثمار المباشر بالشركات 6 ملايين جنيه.