909 محطة تموين بالغاز.. استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى 7 معلومات

كتبت - مروة الغول

ينعكس استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ايجاباً بشكل مباشر على المواطن والذى يستفيد من التكلفة المنخفضة لمتر الغاز الطبيعى مقارنة بسعر لتر البنزين مما يشجع زيادة الاقبال على استخدام الغاز بالإضافة الى الفوائد البيئية والفوائد الاقتصادية الأخرى متمثلة فى تخفيض استهلاك البنزين وفيما يلى أهم المعلومات عن التوسع الجارى في منظومة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وكانت كالتالى..

1- إقامة 61 محطة جديدة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فى الفترة من يوليه 2022 وحتى نهاية مارس 2023 .

2- وصل إجمالى المحطات إلى 688 محطة تم تشغيلها.

3- 221 محطة أخرى جارى الاعداد لتشغيلها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الاعمال المنفذة فيها ليصبح إجمالي المحطات التي تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 909 محطة .

4- من المستهدف الوصول إلى 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية الفترة المقبلة.

5-تم تحويل حوالى 50 الف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) خلال الفترة يوليه 2022 - مارس 2023 .

6-وصل إجمالي عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط الى حوالي 500 ألف سيارة.

7- تم تشغيل 9 مراكز تحويل للسيارات خلال الفترة نفسها ليصل الإجمالي إلى نحو 130 مركزاً للتحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط.