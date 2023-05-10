اليوم السابع
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بـ5 مليارات دولار..

8 مشروعات جديدة تروج لها تيدا الصينية بـ"اقتصادية قناة السويس"

الأربعاء، 10 مايو 2023 09:02 ص
8 مشروعات جديدة تروج لها تيدا الصينية بـ"اقتصادية قناة السويس" مخطط منطقة تيدا الصينية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع شركة "تيدا" الصينية، لتعظيم حجم الاستثمارات الصينية في الفترة المقبلة، بالتزامن مع خطط الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة.

 

وتتضمن خطط المنطقة الصينية الترويج لـ8 مشروعات جديدة كبيرة باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار بالتعاون مع الهيئة، تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة، موزعة وفقا لما يلي:

مشروع شركة "تيان اي للكيماويات" لإنتاج منتجات البروم.

مشروع شركة "شين شينغ لمواسير الزهر" لإنتاج مواسير الزهر والحديد.

مشروع شركة "سينوما للعلوم والتكنولوجيا" لإنتاج ريش طواحين الهواء.

مشروع شركة "جريت وول موتورز"، لإنشاء مجمع صناعي كبير لإنتاج السيارات والمحركات وقطع غيارها.

مشروع شركة "ون جو وان خونغ" لصناعة السيراميك.

مشروع شركة "توسعات شركة ميديا جروب، لتصنيع الأجهزة المنزلية.

مشروع شركة "جينغ كاى جروب"، لتغليف المواد الغذائية وصناعة النسيج الحديث من البولي ايثلين.

مشروع شركة "دونج باي" لتصنيع المبردات، وتوفر تلك المشروعات نحو 7 آلاف فرصة عمل.

 

وتعاقدت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عام 2013، من خلال شركة التنمية الرئيسية إحدى شركات الهيئة الاقتصادية مع شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة على إجمالي مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع، لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مشروعات متعددة قادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، تستهدف القطاعات الصناعية المختلفة والتي من ضمنها صناعة الأجهزة الكهربائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، والصناعات المكملة للصناعات الأساسية، وتبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة للبنية الأساسية لكامل المساحة إلى نحو 200 مليون دولار.


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