13 طبيبا من 4 جامعات مصرية يقدمون خدمات الكشف والعمليات مجانا بمستشفى العريش

واصل 13 طبيبا من كليات الطب بجامعات لقاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان داخل مستشفى العريش العام بشمال سيناء.

فتحي عثمان مسؤل التثقيف والإعلام بمديرية الصحة بشمال سيناء ، أن الأطباء يقومون قال بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة. وأوضح ان عددهم 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبيه تشمل الدكتورة كريمة يوسف أحمد استاذ كبد وجهاز هضمي، دكتور يوسف محمد نعيم استاذ أشعة، دكتور محمد فرج استاذ جراحة مخ واعصاب، دكتور احمد جابر ابراهيم استاذ جراحة مخ واعصاب، دكتور مصطفى عبد الحي استاذ جراحة قلب وصدر، دكتور عمرو السيد توفيق مدرس جراحة قلب وصدر، دكتور عادل صلاح مدرس طب الأورام، دكتور محمود عبده استاذ مساعد جراحة عامه، دكتور حاتم محمداستاذ جراحة عامة، دكتور محمد حامد عبد الرحيم مدرس مساعد تجميل، دكتور حلمي حافظ حلمي مدرس تخدير، دكتور حامد حامد مدرس تخدير، دكتور محمد عبدالعاطي استشاري قلب، ويستمر عملهم حتي الجمعة المقبلة.