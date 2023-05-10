وكيل شباب الغربية يكرم الإدارات ومراكز الشباب المتميزة خلال شهر رمضان

الغربية عادل ضرة

كرم اليوم، يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، المتميزين خلال شهر رمضان من الإدارات الفرعية، ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عبدة ابوطالب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد سعفان مدير الادارة العامة للشباب، وشويكار الخطيب مدير الادارة العامة للرياضة، ومديري الإدارات الفرعية، ومديري مراكز الشباب المتميزة ورؤساء مجلس الإدارات.

قام يسري الديب، وكيل الوزارة، بتكريم مديري الإدارات المركزية إدارتي الشباب والرياضة وذلك لاشرافهم وتنفيذهم الدورات الرمضانية وخروجها بالشكل اللائق وبما يتناسب مع منظومة العمل داخل مديرية الشباب والرياضة بالغربية، كما تم تكريم مديري الإدارات الفرعية لمتابعتهم أنشطة وفعاليات ودورات رمضانية بمراكز الشباب طوال الشهر، كما تم تكريم افضل مركز شباب على مستوي كل إدارة فرعية بحضور مدير المركز ورئيس مجلس الإدارة وقد حصل عليها "مركز شباب شوبر التابع لإدارة شباب طنطا أول، مركز شباب شبشير الحصة التابع لإدارة شباب طنطا ثان، مركز شباب الهياتم التابع لإدارة شباب المحلة أول، مركز شباب بشبيش التابع لإدارة شباب المحلة ثان، مركز شباب دماط التابع لإدارة شباب قطور، مركز شباب مشلة التابع لإدارة شباب كفر الزيات، مركز شباب الفرستق التابع لإدارة شباب بسيون، مركز شباب الراهبين التابع لإدارة شباب سمنود، مركز شباب ميت يزيد التابع لإدارة شباب السنطة، مركز شباب سنباط التابع لإدارة شباب زفتى.

يأتي هذا التكريم ضمن توجيهات يسري الديب وكيل الوزارة، على ضرورة تشجيع مراكز الشباب على مستوى المحافظة في السعي نحو التميز العمل للأفضل، والتى تؤكد أهمية مثل هذه التكريمات، والتي تهدف الي ترسيخ قيم العمل والتميز لدى مراكز الشباب في كافة القطاعات على مستوى المحافظة.

يذكر أن ذلك التكريم يأتي في إطار تطوير ثقافة العمل الحكومي، والمساهمة في اداء دوراً محورياً في النقلة النوعية لمستويات العمل داخل المراكز ، وتغيير فلسفة العمل الحكومي، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى مختلف القطاعات، بالإضافة الي تعزيز روح الابتكار والإبداع لدي الموظفين العاملين بقطاعي الشباب والرياضة بالغربية.

أهدى يسري الديب وكيل الوزارة، هذا التكريم الي جميع العاملين بقطاع الشباب والرياضة بالغربية إيماناً بالدور الذي تقدمه جميع مراكز الشباب وجميع العاملين من تكاتف بالعمل وشعله نشاط دائم ليكلل دائما بالنجاح والوصول إلى ما تتطلبه الفتره الحاليه من تحقيق للأهداف الاستراتيجيه للتنميه المستدامه 2030 وذلك بوجود العناصر المتميزه من مديري الإدارات المركزية والفرعية بقطاع الغربية.