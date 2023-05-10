وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد اللجان مؤكداً عدم تلقى غرفة العمليات شكاوى

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الصفوف الأول الثانوي والرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي تعليم فني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات ، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأدى 27297 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا، وأدى 78788 طالب وطالبة في الصف الرابع الابتدائي في امتحان مادة اللغة الإنجليزية ، وأدى 71982 طالب وطالبة في الصف الخامس الابتدائي في امتحان مادة اللغة الإنجليزية ، وأدى 63176 طالب وطالبة في الصف الأول الإعدادي في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية ، وأدى 57776 طالب وطالبة في الصف الثاني الإعدادي في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية ،وأدي 30984 طالب وطالبة في الصف الأول تعليم فني في مادتي الكيمياء والمواد الفنية للتعليم الصناعي، ومواد التربية القومية والرياضيات المحاصيل للتعليم الزراعي ومادتي تاريخ مصر القديم و الجغرافيا للتعليم الفندقي ومادتي الرياضيات العامة والتربية الوطنية للتعليم التجاري.

وتفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف الأول تعليم فني بمدرسة الصناعية المعمارية الزخرفية العسكريه التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، كما تابع أعمال امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الثانوي والصف الأول تعليم فني من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية،

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.