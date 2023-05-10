وكيل "تعليم المنيا" يكرم عاملًا تصدى للصوص حاولوا سرقة مدرسة

المنيا-حسن عبد الغفار

كرم حمدى مصطفى محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا قائم بأعمال وكيل الوزارة، العامل خلف نصر درويش عامل بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية، وذلك لشجاعته فى التصدى لعدد من اللصوص حاولوا سرقة المدرسة.

وأكد وكيل المديرية أن عامل المدرسة مثالًا يحتذى به فى الشجاعة والتفانى والإخلاص فى العمل، ومنحه شهادة تقدير وجائزة مالية.

وفى سياق منفصل، شهد وكيل مديرية التربية والتعليم بدء تنفيذ برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام، بقاعات مدرسة الثانوية بنين بإدارة مغاغة التعليمية ، مدرسة الرسمية للغات بأرض المحلج بإدارة بنى مزار التعليمية ، مدرسة الثانوية بنات الجديدة بإدارة سمالوط التعليمية ، قاعة إدارة مطاى التعليمية ، مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانويه بنات بإدارة المنيا التعليمية ، مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بنين بإدارة ابو قرقاص التعليمية ، مدرسة دير مواس الثانوية الصناعية بإدارة دير مواس التعليمية ، قاعة نقابة المعلمين بإدارة ملوى التعليمية.

وأوضح حمدى مصطفى وكيل المديرية أن الهدف العام للبرنامج، هو التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية للمعلم ، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبى، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة لذلك.