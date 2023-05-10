وصول عربات المونوريل لمصر استعدادا لتشغيل خط العاصمة الإدارية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تسلمت وزارة النقل أعدادًا جديدة من عربات المونوريل التى وصلت مصر مؤخرًا، ضمن خطة الدولة لضغط الفتره الزمنية للتشغيل، حيث سيتم تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجارى.

ويربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الإدارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل، ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي، وصولا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة، وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ويتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر)، ويربط منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلى محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر، منتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.