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وسط حالة حزن.. الآلاف يشيعون جثمان الراحل محمود بكري من مسقط رأسه بقنا

الأربعاء، 10 مايو 2023 05:30 م
وسط حالة حزن.. الآلاف يشيعون جثمان الراحل محمود بكري من مسقط رأسه بقنا الكاتب الصحفي محمود بكري
قنا صابر سعيد

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أدى الآلاف من أبناء محافظة قنا وقرية المعنا صلاة الجنازة للراحل محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، من مسجد شئون المعنا بقريته، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ويوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.
 
واستقبل الآلاف من أبناء محافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية جثمان الراحل بمسقط رأسه في قرية، في انتظار تشييع الجثمان إلي مقابر القرية بعد الصلاة عليه من مسجد شئون المعنا.
 
وكان قد استقبل الكاتب الصحفى مصطفي بكري، عددا من أبناء محافظة قنا لتلقي واجب العزاء في شقيقه الراحل عضو مجلس الشيوخ محمود بكري، الذي وافته المنية بالأمس.
 
وتواجد بكري منذ الساعات الأولي مع أشقائه وأبناء عمومته بالقرية لاستقبال المتوافدين على واجب العزاء والمنظرين لوصول جثمان الراحل.
 
وتوفي محمود بكري بعد معاناة استمرت 70 يوما مع المرض داخل مستشفى المعادي العسكري، ونعاه مصطفي بكري قائلًا " أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د. محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكرى بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا".
 
وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا)، عصر اليوم، بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخي العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
 

محمود بكري

وفاة محمود بكري

الكاتب الصحفي محمود بكري

محافظة قنا

اخبار قنا



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