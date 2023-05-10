وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق وابل من الصواريخ تجاه كافة المستوطنات

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من الشريط الحدودى مع قطاع غزة، وردت فصائل المقاومة الفلسطينية فى غزة، على الغارات الإسرائيلية التى شنها الطيران الحربى الإسرائيلى على مواقع متفرقة فى قطاع غزة، فيما أكدت المقاومة الفلسطينية فى تصريح مقتضب أنها لم تبدأ بعد.

ودوت صفارات الإنذار فى جميع المناطق فى جنوب إسرائيل وتحديدا المستوطنات المحاذية وحتى تل أبيب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة ارتقاء 15 شهيدًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، واصابة 22 مواطنا بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و7 سيدات، جراء العدوان الإسرائيلي.

ويعقد مجلس الأمن الدولى اليوم جلسة مغلقة يجرى خلالها مشاورات حول تصعيد التوتر فى قطاع غزة، ويأتى ذلك بناء على طلب تقدمت به كل من الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

بدورها، أكدت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، أن طموح الجيش الإسرائيلى ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو إنهاء هذه الجولة مع غزة فى أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن التصريحات التى خرج بها نتنياهو أمس بأنه مستعد لعملية طويلة هى فقط لتكون مبررا له فى حال فقد السيطرة وأصبح الوضع معقدًا.

فيما قالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، أن "هناك محاولات لجر إسرائيل إلى عملية أكبر بكثير فى غزة"، مضيفة "سيكون هناك تقييم للوضع لجميع القوى الأمنية وسنرى كيف يمكن تسهيل الأمر على المستوطنين فى هذا الوقت".