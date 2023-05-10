وزير العدل يقرر إعادة مقر نيابات شمال سيناء من الإسماعيلية إلى العريش

كتب إبراهيم قاسم

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 2944 لسنة 2023 بشأن إنهاء العمل بالقرار السابق في 2015 بنقل مقار نيابات شمال سيناء الكلية إلى مقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية وإعادتها إلى مقرها بمحكمة شمال سيناء الابتدائية - ضاحية السلام - بمدينة العريش.

وصدر القرار رقم 2944 لسنة 2023، والذى تضمن انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 4105 لسنة 2015 الصادر في 21 مايو 2015 بنقل مقار نيابات شمال سيناء الكلية إلى مقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية وإعادتها إلى مقرها بمحكمة شمال سيناء الابتدائية - ضاحية السلام - بمدينة العريش.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4105 لسنة 2015.

وتضمن القرار بأنه على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من يوم الخميس 1 يونيو 2023.