نائب رئيس جامعة عين شمس يلتقى وفد جامعة لايبتسيج بألمانيا لبحث سبل التعاون

كتب محمود راغب

استقبل الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وفداً من جامعة لايبتسيج بألمانيا والذى يقوم بزيارة علمية لكلية الألسن فى إطار ماجستير الترجمة المشترك بين الجامعتين ، ترأس الوفد الدكتور أوليفر تشولو مدير معهد الدراسات اللغوية والترجمة وترافقه المحاضرتين الدكتورة مريم فرادى والدكتور آن كاترين إنده .

حضر اللقاء من جانب كلية الألسن الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية والدكتور أشرف عطيه وكيل الكلية للدراسات العليا وفريق عمل الماجستير بقسم اللغة الألمانية وهم الدكتورة نهلة ناجى توفيق رئيس القسم والدكتور عاصم عزالدين العمارى منسق برنامج الماجستير والدكتور عبد الحميد مرزوق عضو الفريق العمل.

و ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات العلمية والتعاون الثقافى مع الجهات الالمانية الداعمة مثل الهيئة الالمانية للتبادل العلمى لدعم المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الطلاب والأساتذة.

ووجه نائب رئيس الجامعة الدعوة للضيوف لحضور مؤتمر الجامعة والتى قبلها الضيوف وعبروا عن شكرهم، كما اشادوا بما قام به فريق العمل بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن من إعداد متقن لبرنامج الزيارة، وأثنوا على الحفاوة التى حظوا بها من إدارة الجامعة، و من الكلية على مستوى الطلاب والباحثين بهذه الكلية العريقة.