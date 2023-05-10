ميلانيا ترامب عن ترشح زوجها للرئاسة 2024: فوزه يعيد الأمل فى المستقبل

كتبت: نهال أبو السعود

تحدثت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي لانتخابات 2024، للمرة الأولى منذ اعلان زوجها نيته الدخول في سباق البيت الأبيض مؤكدة دعمها الكامل له.

خلال حديثها في مقابلة مع فوكس نيوز، قالت ميلانيا ترامب: "لقد حقق زوجي نجاحًا هائلاً في إدارته الأولى ، ويمكنه أن يقودنا نحو العظمة والازدهار مرة أخرى"، وتابعت: "انه يحظى بدعمي ، ونتطلع إلى استعادة الأمل في المستقبل وقيادة أمريكا بالحب والقوة"

كما اشارت أنه إذا تم انتخاب زوجها في عام 2024 ، فإنها ، بصفتها السيدة الأولى ستعطي الأولوية لرفاهية الأطفال ونموهم كما كانت تفعل دائمًا، قائلة: "سيستمر تركيزي على خلق مساحة آمنة ورعاية للأطفال للتعلم والنمو والازدهار .. وإذا ظهرت مشاكل إضافية ، فسوف آخذ الوقت الكافي لدراستها وفهم أسبابها الجذرية."

أعلن دونالد ترامب رسميا في نوفمبر الماضي ترشحه للانتخابات وهي المرة الوحيدة التي ظهرت فيها ميلانيا ترامب في إحدى تجمعاته ومنذ ذلك الحين ، لم يتم رصدها في أي من فعاليات الحملة.

ولم ترافق ميلانيا ترامب زوجها إلى المحكمة في مانهاتن الشهر الماضي لدوره المزعوم في مخطط لدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية السابق ستورمي دانيالز خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016 للتكتم على علاقة جمعتهما سابقا فيما يعرف بقضية "أموال الصمت"، وتغيبت ميلانيا عن خطابه بعد المحاكمة في مارالاجو .

ووفقا للتقرير، دونالد ترامب هو الأوفر حظًا حاليًا ليكون المرشح الجمهوري للرئاسة، ففي استطلاع حديث إذا كان الرئيس جو بايدن ودونالد ترامب هم المرشحين ، قال 38 % ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون بالتأكيد أو على الأرجح لبايدن ، مقارنة بـ 44 % الذين سيدعمون دونالد ترامب بالتأكيد.