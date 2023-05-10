ميجان ماركل تعين الحارس الشخصى السابق لكيم كاردشيان

كتبت ريهام عبد الله

تعمل ميجان ماركل، دوقة ساسكس، على تحسين التفاصيل الأمنية المحيطة بها، حيث استعانت بمساعدة أحد حراس كيم كارداشيان الشخصيين السابقين،.

وشوهدت ماركل مع الحارس الشخصى الجديد، الذي ورد أنه عمل لصالح كارداشيان في عام 2016، أثناء التنزه فى لوس أنجلوس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لصحيفة ذا صن.



الحارس الشخصى السابق لكيم كاردشيان

ميجان ظهرت بمفردها فى النزهة

وظهرت ميجان فى هذه النزهة بمفردها بدون زوجها، إذ كان زوجها، الأمير هاري، فى حفل تتويج والده الملك تشارلز.

ومن جهته ادعى ستيف ستانوليس، أحد الحراس الشخصيين السابقين لكيم كاردشيان، لصحيفة The Sun أن ماركل ربما استأجرت الحارس الشخصى المطلوب بشدة من أجل "النفوذ".



الحارس يسير خلف ميجان ماركل

وتابع :"هؤلاء هم شباب يأتون من مجموعة صغيرة من حراس النخبة، من خلفيات شرطية أو عسكرية"، واستمر، "عادةً إذا كان الرجل جيدًا بما يكفي للعمل مع نجوم بارزين، فليس من غير المعتاد أن يتم البحث عنهم".

واستطرد، "يستعينون به ليس فقط من أجل الحماية، ولكن أيضًا من أجل النفوذ، إذ يبدو ظهوره جيدا ".