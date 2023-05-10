

كان سولدين والذي يعمل كمنسق خدمة الفيديو في أوكرانيا لوكالة أنباء "فرانس برس"، قد لقى مصرعه في قصف وقع قرابة الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي قرب بلدة "تشاسيف يار" بالقرب من "باخموت" والتي تستهدفها القوات الروسية يوميا، حسبما ذكر صحفيون في "فرانس برس" كانوا برفقته.



وتعرض أفراد فريق الوكالة الفرنسية لنيران صواريخ جراد أثناء وجودهم مع مجموعة من العسكريين الأوكرانيين ولم يصب سائر أعضاء الفريق بأذى، إلا أن سولدين والبالغ من العمر "32 عاما" لقى مصرعه في قصف بالقذائف. ودائما ما يذهب صحفيو وكالة "فرانس برس" إلى هذه المنطقة لتغطية الاشتباكات في المكان والذي يعد مركزا للقتال في أوكرانيا منذ عدة أشهر.



وقال رئيس مجلس إدارة وكالة "فرانس برس" فابريس فرايز: "الوكالة بأكملها حزينة لفقدان أرمان"، مضيفا أن "مقتله بمثابة تذكير رهيب بالمخاطر والأخطار التي يواجهها الصحفيون كل يوم أثناء تغطية الصراع في أوكرانيا".



كما أشاد مدير الأخبار في الوكالة بأداء الصحفي سولدين "الشجاع والإبداعي والمثابر"، مضيفا أن "عمل أرمان الرائع لخص كل ما يجعلنا فخورين بتغطية وكالة فرانس برس في أوكرانيا".

ووُلِد سولدين في سراييفو ويحمل الجنسية الفرنسية، وبدأ العمل متدربا في مكتب الوكالة في روما عام 2015 قبل أن يتم تعيينه في لندن. وكان ضمن أول فريق أرسلته وكالة فرانس برس إلى أوكرانيا بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022. وعاش في أوكرانيا منذ سبتمبر 2022، وقاد تغطية الفريق الاستثنائية وكان يذهب بانتظام إلى خط المواجهة.



وبرحيل سولدين، يرتفع عدد الصحفيين الفرنسيين الذين قتلوا أثناء تغطيتهم الصراع في أوكرانيا إلى ثلاثة صحفيين.