معاينة محل تجاري اشتعل به حريق فى إمبابة لحصر الخسائر

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة محل تجاري اشتعل به حريق بمنطقة إمبابة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، كما تم الاستماع لأقوال مالك المحل ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اندلاع حريق بمحل تجاري في إمبابة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.