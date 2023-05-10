مصرع 3 أطفال في انفجار لغم جنوب أفغانستان

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لقي ثلاثة أطفال أفغان، جميعهم من عائلة واحدة، مصرعهم إثر انفجار لغم في ولاية قندهار جنوب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة قندهار حافظ صابر - بحسب وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، الثلاثاء - "إن الحادث وقع في منطقة حاج عزيز بمدينة قندهار الليلة الماضية عندما عثر الأطفال على لغم مميت من مخلفات الحروب الماضية، وكان الأشقاء الثلاثة يلعبون باللغم الذي انفجر فجأة مما أدى إلى مقتلهم على الفور"، مشيرا إلى أن حادثة مماثلة وقعت في الولاية في وقت سابق وأسفرت عن مقتل طفل وإصابة آخر.

يشار إلى أن القنابل غير المنفجرة من النزاعات السابقة أصبحت أكثر شيوعا مؤخرا في أنحاء مختلفة من أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإيذاء الرجال والنساء وحتى الأطفال.

ومنذ نوفمبر الماضي، تم تقديم مساهمات لدعم إزالة الألغام في الدولة من جانب منظمات دولية، بما في ذلك أستراليا والدنمارك وألمانيا واليابان والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.