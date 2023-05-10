مصرع طفل غرقا بترعة السلامية فى محافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طفل بإحدى قرى مركز قويسنا مصرعه غرقا فى ترعة السلامية بالمنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد ورود بلاغ غرق طفل داخل ترعة السلامية المارة من دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين غرق طفل يدعى ع، م، م 8 سنوات طالب بالصف الثانى الإبتدائى، وتمكن الأهالى من انتشال الجثمان، وبسؤال أسرته قررت أنه سقط فى الترعة أثناء اللهو ومحاولته جذب فرع من شجرة التوت واختل توازنه وغرق لعدم إجادته السباحة، ونفوا الشبهة الجنائية عن الحادث.

تم تحرير محضرا رقم 3468 إدارى قويسنا لسنة 2023، وذلك بعد الكشف الطبى على الطفل عم طريق مفتش الصحة والذى قرر أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة والتى قررت دفن الجثمان وتسليمه لذويه.