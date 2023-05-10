مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى بممحافظة المنيا بالقرب من مدخل مدينة ملوي، أسفر الحادث عن مصرع شخص وأصابة 5أخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، لتلقي كافة الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.