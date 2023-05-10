مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب 14 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة "صندوق" وأخري ميكروباص، بطريق "القاهرة _ الفيوم" الصحراوي، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق " القاهرة_ الفيوم" ووجود جثة ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة أجرة "صندوق" وسيارة ميكروباص في اتجاه مدينة طامية، أمام عزبة حنس، وأسفر عن مصرع مواطن وإصابة 14 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.