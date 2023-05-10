اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:21 م
مصرع شاب وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا حادث انقلاب ميكروباص - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقى شاب مصرعه وأصيب 5 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين الشعانية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين الشعانية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفي بهجورة بنجع حمادي والجثة بمشرحة المستشفي.
 
 

 

 


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