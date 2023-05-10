مصرع شاب غرقا فى ترعة بكوم حمادة بالبحيرة

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وبالفحص تبين غرق " ح .ا.ر" سنتان داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.