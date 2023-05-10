اليوم السابع
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مصرع شاب غرقا فى ترعة بكوم حمادة بالبحيرة

الأربعاء، 10 مايو 2023 03:26 م
مصرع شاب غرقا فى ترعة بكوم حمادة بالبحيرة جثة
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شاب مصرعه غرقا، اليوم الاربعاء، بإحدى ترع مركز كوم حمادة بالبحيرة فى ظروف غامضة. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  وفاة"  محمد. ن. ا" 18 سنه - طالب إثر إصابته باسفكسيا الغرق بترعة كفر زيادة التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة ، حيث تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة المركزى، تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل  غرقًا  إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز  إيتاى البارود بالبحيرة، وبالفحص تبين غرق " ح .ا.ر" سنتان  داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود  بالبحيرة، وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.


 

 


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