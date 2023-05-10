اليوم السابع
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مصرع شاب سقط فى ترعة الباجورية بعد تصادم ميكروباص بعربة كارو فى الغربية

الأربعاء، 10 مايو 2023 08:19 ص
مصرع شاب سقط فى ترعة الباجورية بعد تصادم ميكروباص بعربة كارو فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي شاب مصرعه إثر سقوطه في ترعة الباجورية الماره بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية عقب تصادم ميكروباص بعربة كارو يستقلها المجني عليه أعلي كوبري الدلجمون، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط شاب فى مياه ترعة الباجورية.
 
انتقلت قوة من الانقاذ النهري وشرطة النجدة وسيارة اسعاف، وتبين اصطدام ميكروباص بعربة كارو كان يستقلها المجني عليه أعلي كوبري الدلجمون، سقط على اثرها في الترعة من أعلي الكوبري ولقي مصرعه في الحال، تم انتشال الجثمان ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

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حادث

كفر الزيات

كوبري الدلجمون

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