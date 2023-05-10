مصادرة 68 طن قمح داخل مصانع أعلاف بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين، برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط أكثر من 68 طن قمح بـ 4 مصانع للأعلاف بدمرو والمنطقة الصناعى ببلطيم وبالحامول وبالعجوزين، وجرى التحفظ على المضبوطات.

فتم ضبط 40 طن قمح بصنع اعلاف بالمنطقة الصناعية ببلطيم وتحرر المحضر رقم 8864 جنح مركز البرلس، وضبط 24 طن قمح بمصنع أعلاف سمكية بدمرو، وتحرر المحضر رقم 8863 جنح مركز سيدى سالم، وضبط 2.670طن بمصنع بقرية 76 الحامول، وتحرر المحضر 6125 جنح مركز الحامول، وضبط 1.820 طن قمح و400 كيلو علف حمام مخلوط بقمح محلى 2023م، بمدشة لتصنيع الاعلاف بالعجوزين، وتحرر المحضر رقم 5927 جنح مركز دسوق.