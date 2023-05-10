"مشروعك" تمول 15ألف مشروع صغير بقيمة 2 مليار جنيه فى بنى سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها"من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية" مشروعك"قد وصل إلى 2 مليار و338مليون و169 ألف جنيهاً ،استفاد منها 15 ألف و463 مشروعاً صغيراً ،توفرعشرات آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية أبريل الماضي من العام الحالي 2023.

وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية ،وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع وهي(مصر،الأهلي، القاهرة، الزراعي، التعمير، الأسكندرية، القطري) بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر ، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الشهري، الذي تعده نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد)لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

حيث أشارت مدير"مشروعك" إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بأهمية واستمرار المتابعة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.