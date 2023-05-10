مسيرة الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى .. وموعد وصول جثمانه لقنا

قنا صابر سعيد

تستعد أسرة الراحل محمود بكري، الكاتب الصحي وعضو مجلس الشيوخ، لبدء مراسم العزاء فور وصول جثمانه من القاهرة إلى مسقط رأسه بقرية المعنا بمحافظة قنا، وسط حالة من الحزن بين أبناء القرية.

وأعلنت أسرة الكاتب الصحفي محمود بكري، أنه من المقرر وصول جثمان الراحل عصر، اليوم الأربعاء، ودفنه بمقابر القرية ثم استقبال العزاء لمدة 3 أيام بالقرية وتحديد موعد لاحق لاستقبال العزاء في القاهرة.



وولد محمود بكري في قرية المعنا بقنا، ثم تخرج من جامعة القاهرة وبدأ حياته في العمل محرر بالأهرام وانتقل إلى عدد من الجرائد حتي تولي منصب رئيس مجلس إدارة الأسبوع في عام 2012 وكان من المقرر أن يصدر له الأسبوع المقبل كتاب جديد بعنوان " المشي على الأشواك" يتحدث عن مسيرته وشقيقه مصطفي بكري.

وتوفي محمود بكري بعد معاناة استمرت 70 يوما مع المرض داخل مستشفى المعادي العسكري، ونعاه مصطفي بكري قائلًا " أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د. محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا".

وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا)، عصر اليوم، بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخي العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



