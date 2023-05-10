مسؤول روسى: انفجار طائرة أوكرانية مسيرة فى منطقة بيلجورود

وأفاد جلادكوف - في تصريح له اليوم الأربعاء ـ بأن "طائرة أوكرانية مسيرة انفجرت في قرية أولخوفاتكا بمنطقة بيلجورود الواقعة جنوب غرب روسيا"، دون أن يشير إلى أسباب هذا الأنفجار.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الانفجار تسبب في إلحاق أضرار جسيمة في مبنيين سكنيين ومكتبة ومكتب بريد وسيارة ومنشآت طبية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح تذكر، مشددا على أن إدارة تلك المناطق بدأت بالفعل العمل في إصلاح هذه الأضرار الجسيمة.

وتهاجم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام منطقة بيلجورود الروسية وتقصفها بطائراتها المسيرة، وتقع قرية أولخوفاتكا في مقاطعة "نوفاسكولسكي" على بعد حوالي 36 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.