مدير تعليم القليوبية تتابع سير الامتحانات بمدارس إدارة الخصوص التعليمية

القليوبية إبراهيم سالم

تابعت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، سير الامتحانات بمدارس إدارة الخصوص التعليمية، للتأكد من انتظام عملية الامتحانات، حيث شملت الجولة تفقد مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية، ومدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية بنين، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كلا من أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد فايز القائم بأعمال مدير الإدارة.

وخلال المتابعة، وجهت مدير تعليم القليوبية، الجميع لتحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما شدّدت، على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّهت مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.